Latina suicidio 14enne | al via contestazioni disciplinari a personale scolastico

(Adnkronos) – In merito al suicidio di Paolo Mendico, il 14enne di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, esaurita in queste ore la parte ispettiva partirà la fase delle contestazioni disciplinari al personale scolastico interessato. È quanto apprende l'Adnkronos, sul caso del ragazzo che si è tolto la vita lo scorso settembre, alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

L’Uruguay è diventato il primo Paese dell’America Latina a legalizzare l’eutanasia con una legge. Si chiama Muerte digna - “morte dignitosa” - ed è stata approvata dal Senato con 20 voti favorevoli su 31, dopo cinque anni di discussione. La norma riguarda s - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Mendico suicida a Latina per bullismo: concluse le ispezioni del ministero, ora le contestazioni disciplinari per i docenti - Suffragando l’ipotesi che Paolo sia stato vittima di episodi di bullismo e di un atteggiamento della scuola tendente a sminuire la situazione, come denunciato dalla famiglia, il ministero darà il via ... Secondo msn.com

Paolo Mendico: 14enne suicida a Latina/ Il fratello: “Anche io vittima di bullismo in quella scuola” - Paolo Mendico, il caso a Chi l'ha visto: cos'è successo al 14enne morto suicida a Latina, secondo i genitori vittima di bullismo a scuola ... Come scrive ilsussidiario.net

14ENNE SUICIDA A LATINA/ Servono adulti capaci di guardare il dono che siamo, sempre - In provincia di Latina un 14enne, Paolo, si è suicidato perché vittima di bullismo. Secondo ilsussidiario.net