Latina ricettazioni di armi rubate e spaccio | nei guai 36enne già pregiudicato

Latina, 19 ottobre 2025- La Polizia di Stato, a conclusione di una laboriosa ed articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Latina, avviata nell’anno 2022, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina, ha proceduto, nella mattinata odierna, a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’8 ottobre 2025 dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dr.ssa Mara Mattioli, s u richiesta della Procura della Repubblica pontina, dr.ssa Valentina Giammaria, nei confronti di un noto pregiudicato locale di 36 anni. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della ricettazione ed illecita detenzione di armi e munizioni (due pistole – una calibro 7,65 risultata provento di furto ed una calibro 22 short, entrambe con colpi inesplosi nel caricatore – ed un fucile, anch’esso provento di un furto), oltre che di spaccio di cocaina, reati commessi tra maggio e settembre del 2022. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it