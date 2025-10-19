“Nel mio mondo si chiama competenza. L’amichettismo è altra cosa, per quel che ne so praticata da chi, non potendo contare su qualità professionali, cerca altre strade”. Maria Latella non si trattiene dal replicare al sindacato dei giornalisti Rai, l’ Usigrai, che domenica è intervenuto sul caso che la vede al centro di un durissimo scontro tra la redazione e la direzione del Sole 24 Ore. “Siamo al fianco della redazione che ieri ha nuovamente scioperato per denunciare il comportamento antisindacale del direttore. Mandare in edicola il quotidiano, nonostante la protesta dei giornalisti per l’intervista alla Presidente del consiglio affidata a una collaboratrice esterna, mortifica le professionalità del Sole 24 Ore e mina il rapporto di fiducia con i lettori”, si legge nella nota dell’Usigrai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Latella ruba la prima parola a Confindustria sul caso Sole: “Amichettismo? Io scelta per competenza”