L' Atalanta sbatte su Provedel e sul palo 0-0 contro la Lazio
A Bergamo i capitolini incerottati fermano gli orobici. BERGAMO - Finisce 0-0 il match di Bergamo tra Atalanta e Lazio. Quinto pareggio per i nerazzurri, il terzo consecutivo: prima della trasferta in casa della Cremonese ci sarà la sfida casalinga contro lo Slavia Praga. Secondo pari di fila per i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
