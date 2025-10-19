L' Atalanta sbatte su Provedel e sul palo 0-0 contro la Lazio

A Bergamo i capitolini incerottati fermano gli orobici. BERGAMO - Finisce 0-0 il match di Bergamo tra Atalanta e Lazio. Quinto pareggio per i nerazzurri, il terzo consecutivo: prima della trasferta in casa della Cremonese ci sarà la sfida casalinga contro lo Slavia Praga. Secondo pari di fila per i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta sbatte su Provedel e sul palo, 0-0 contro la Lazio

