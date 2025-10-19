Bergamo, 19 ottobre 2025 – Terzo pareggio consecutivo per l’Atalanta che continua a costruire tanto, ma a concretizzare poco, e anche contro una Lazio rimaneggiata non è andata oltre lo 0-0 casalingo alla New Balance Arena. Punto che serve per restare imbattuta alla Dea dopo sette giornate e a salire a quota 11 punti, ma muovendo lentamente la classifica, pensando agli otto punti dopo quattro giornate. Partita che la squadra di Juric ha dominato nel secondo tempo, dopo un primo tempo più equilibrato, contro un’Aquila che non si è mai affacciata nell’area nerazzurra. Dea che ai punti, in gergo pugilistico, avrebbe meritato di vincere con una traversa in mischia e un palo clamoroso di Zappacosta a dieci minuti dalla fine, oltre ad almeno tre occasioni nitide neutralizzate dalle respinte di un ottimo Provedel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta fa la partita ma non segna: contro la Lazio finisce 0-0