Si è conclusa da poco la mostra ‘I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer’ al Mandela Forum di Firenze. Occasione promossa con il contributo dell’associazione ‘La Quercia’ di Siena. Hanno lavorato alla realizzazione un nutrito gruppo di senesi e valdelsani, in primis Marco Spinelli, storico e ben voluto ex sindaco di Colle. Spinelli è stato il coordinatore, insieme a Monica Bartalozzi che ha pensato a tutta la parte della produzione visiva ed i cataloghi. Tra gli organizzatori anche l’attuale vice sindaco di San Gimignano Niccolò Guicciardini e Giulio Guazzini sempre di San Gimignano. Anche Filippo Lambardi di Murlo tra gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’associazione ’La Quercia’ anima della mostra su Enrico Berlinguer