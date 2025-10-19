L’associazione ’La Quercia’ anima della mostra su Enrico Berlinguer
Si è conclusa da poco la mostra ‘I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer’ al Mandela Forum di Firenze. Occasione promossa con il contributo dell’associazione ‘La Quercia’ di Siena. Hanno lavorato alla realizzazione un nutrito gruppo di senesi e valdelsani, in primis Marco Spinelli, storico e ben voluto ex sindaco di Colle. Spinelli è stato il coordinatore, insieme a Monica Bartalozzi che ha pensato a tutta la parte della produzione visiva ed i cataloghi. Tra gli organizzatori anche l’attuale vice sindaco di San Gimignano Niccolò Guicciardini e Giulio Guazzini sempre di San Gimignano. Anche Filippo Lambardi di Murlo tra gli organizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Il Comune di Sabbioneta, in collaborazione con l’Associazione La Quercia Millenaria Lombardia ODV, aderisce alla Giornata Internazionale del Lutto Perinatale con la piantumazione simbolica di una quercia e la posa... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook