L’Associazione de li 4S festeggia gli 80 anni al Teatro anatomico

Una delle cose più preziose della ’Ferrara Nascosta’ è certamente la sala anatomica della prima sede dell’ università di Ferrara, palazzo Paradiso, attuale biblioteca Ariostea. Le scienze mediche di fatto nacquero con il permesso papale di poter eseguire le dissezioni anatomiche a scopo scientifico e didattico. Delle quattro università a cui venne concesso, Bologna Ferrara Padova e Parigi, solo la nostra sede conserva il teatro anatomico completamente originale, esattamente com’era al passaggio fra il medioevo e il Rinascimento. La famosissima sala anatomica dell’Archiginnasio di Bologna, visitata da migliaia di turisti di tutti i continenti, è in realtà una sala suggestiva ma in gran parte rifatta a differenza di quella Ferrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

