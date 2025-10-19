Lascaux il Paradiso all’ombra di Kahnweiler
La grandezza morale di Daniel-Henri Kahnweiler non consiste soltanto nell’aver egli capito in radice e subito promosso l’état d’esprit, secondo la formula di Juan Gris, in cui consiste l’estetica cubista, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Argomenti simili trattati di recente
La grotta di Lascaux, situata nella regione della Dordogna, in Francia, è un tesoro dell'arte paleolitica. Le sue impressionanti pitture murali, che risalgono a circa 17.000 anni fa, offrono una visione affascinante della creatività e dell'abilità artistica dei nostri ant - facebook.com Vai su Facebook