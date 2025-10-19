Per sempre! Almeno l’arte deve essere immortale? Lo auspicavano certamente quanti subirono il Sacco di Roma del 1527, che danni incalcolabili recò al patrimonio artistico. Allora, Sebastiano del Piombo riscoprì una tecnica celebrata, ora, da una mostra, fino al 6 gennaio, all’Accademia Carrara di Bergamo, che capolavori siffatti, e poco noti, ha nelle sue collezioni: "Arte e Natura - Pittura su pietra tra Cinque e Seicento". Una sessantina di opere, in cui si sfidano la mano dell’artista e quella divina, fautrice della bellezza intrinseca degli eterni supporti litici: vedi le quattro scene su rarissimo alabastro marino, recuperato dalle rovine della Roma antica, sfruttato per ricreare ambienti acquatici, come appunto è la composizione in cui Gesù cammina sulle acque, solidificate, mentre Pietro rischia di annegare per la mancanza di fede (derivante da un’incisione di Cornelis Cort tratta da un disegno di Girolamo Muziano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte eterna della pietra. Viaggio tra i grandi del ’500. E per i piccoli c’è Brueghel