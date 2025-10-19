L' arte di Abitare l’immagine | Cristian Chironi in mostra a Camera

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 23 ottobre si accendono i riflettori nella Project Room di CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia con l'inaugurazione di "Cristian Chironi. Abitare l’immagine". La mostra, dedicata al versatile artista sardo (Nuoro, 1974), offre una lettura approfondita del suo singolare rapporto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Arte Abitare L8217immagine Cristian