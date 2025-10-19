L’Arsenal è in testa alla Premier con il solito schema | palla inattiva e gol Times
C’è un filo rosso che attraversa questa Premier League e passa anche per Craven Cottage: il calcio piazzato. È lì che si costruiscono — o si salvano — le partite, come quella dell’ Arsenal, che vince di misura contro un Fulham coraggioso grazie all’ennesima deviazione nata da un corner. Niente di nuovo, verrebbe da dire, in un campionato dove le partite si sbloccano più spesso da un blocco o da una spizzata che da un’azione manovrata. Ne scrive Il Times L’Arsenal maestro della palla inattiva. “A Londra, i Gunners si confermano maestri di questa arte “minore” e indispensabile. Quando la serata sembrava incagliata tra le gambe di un Fulham aggressivo, tra gli errori di Gyökeres e la ruggine di Eze, ecco che arriva il solito copione: calcio d’angolo battuto, tocco di Gabriel, inserimento di Trossard e rete. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#PremierLeague, L'#Arsenal ha vinto 1-0 sul campo del Fulham e si è riportata in testa alla classifica da solo, decisiva una rete al 58' dell'ex attaccante del Brighton #Trossard. CLASSIFICA PRIME POSIZIONI Arsenal 19 Manchester City 16 Liverpool 15 * Totte - facebook.com Vai su Facebook
