L' Arnold’s compie 45 anni | la mitica signora Anna torna dietro al bancone per il grande evento
C’è un certo profumo che solo i posti di una vita sanno tenere in memoria: il legno del bancone, la schiuma perfetta sulla pinta, il mormorio delle voci che si intrecciano. È l’Arnold’s di Como, che venerdì 24 ottobre compie 45 anni e decide di festeggiare come si faceva una volta: senza scaletta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
