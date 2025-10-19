Largo Maradona coperto dai commercianti rimosso il telo frontale per le foto dei turisti al murale

È stato rimosso il telo frontale che copriva il murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. I turisti sono tornati a scattare le foto, ma la protesta dei commercianti non si è interrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

