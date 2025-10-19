Largo Maradona coperto dai commercianti rimosso il telo frontale per le foto dei turisti al murale

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rimosso il telo frontale che copriva il murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli. I turisti sono tornati a scattare le foto, ma la protesta dei commercianti non si è interrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

largo maradona coperto commerciantiLargo Maradona coperto dai commercianti, rimosso il telo frontale per le foto dei turisti al murale - È stato rimosso il telo frontale che copriva il murale di Diego Armando Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli ... Scrive fanpage.it

largo maradona coperto commerciantiNapoli, perché il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli è stato coperto - I commercianti di Via Emanuele De Deo trascorreranno la giornata con le braccia conserte in segno di protesta contro il sequestro e le sanzioni imposte ieri dalla Polizia Locale di Napoli ad alcuni ... Segnala tg24.sky.it

largo maradona coperto commerciantiNapoli, sequestri al murale di Maradona. Commercianti: “Se chiudiamo noi si spegne intero quartiere” - Nei Quartieri Spagnoli, cuore di Largo Maradona, la Polizia Municipale di Napoli ha posto sotto ... Lo riporta pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Largo Maradona Coperto Commercianti