L' appello di un cittadino di Montesilvano | Più controlli sulla spiaggia in troppi portano i cani senza guinzaglio

Ilpescara.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appello alla polizia locale e al sindaco perché si facciano maggiori controlli sul lungomare di Montesilvano, e nello specifico lungo la battigia. Cani che, come dice la legge, vanno sempre portati al guinzaglio. A lanciarlo è cittadino che lamenta il fatto che tanti, anzi troppi, porterebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

