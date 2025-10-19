L' appello di un cittadino di Montesilvano | Più controlli sulla spiaggia in troppi portano i cani senza guinzaglio

Un appello alla polizia locale e al sindaco perché si facciano maggiori controlli sul lungomare di Montesilvano, e nello specifico lungo la battigia. Cani che, come dice la legge, vanno sempre portati al guinzaglio. A lanciarlo è cittadino che lamenta il fatto che tanti, anzi troppi, porterebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it