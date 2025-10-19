L’appello dei dottori di famiglia | Noi a disposizione ma tutto tace

"Abbiamo presentato due progetti, ma nessuno ci ascolta. Né la Regione, né Asst Melegnano-Martesana". Anna Pozzi, storico medico di famiglia a Pioltello, vicepresidente di Iniziativa medica lombarda, la cooperativa di medici di base che durante il Covid ha vaccinato sul territorio e anche dopo, e segretario provinciale Fimmg, il sindacato di categoria, si inserisce nella querelle sanità che vede in campo sul territorio anche comitati di cittadini. "La situazione è drammatica - dice la dottoressa - nella sola Pioltello negli ultimi mesi sono andati in pensione quattro colleghi e non sono stati sostituiti, altri nell’ambito Vaprio-Masate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

