L’antenna al santuario si lavora per fermare tutto Le due mosse del Comune

Pontedera, 19 ottobre 2025 – L’amministrazione comunale ha chiesto alla ditta incaricata che sta portando avanti i lavori per la costruzione di antenna 5G alta quasi 40 metri vicino al santuario della Madonna dei Braccini a Treggiaia di sospendere i lavori, per valutare eventuali possibilità di mitigazione. I residenti sono infuriati. Arrabbiati da quando, nei primi giorni della settimana, si è aperto questo cantiere all’improvviso, all’insaputa. “Abbiamo scritto all’azienda per chiedere un’interruzione dei lavori in modo da poter ragionare sulle possibilità di mitigazione” spiega l’assessore Alessandro Puccinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

