L’antenna al santuario si lavora per fermare tutto Le due mosse del Comune

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pontedera, 19 ottobre 2025 – L’amministrazione comunale ha chiesto alla ditta incaricata che sta portando avanti i lavori per la costruzione di antenna 5G alta quasi 40 metri vicino al santuario della Madonna dei Braccini a Treggiaia di sospendere i lavori, per valutare eventuali possibilità di mitigazione. I residenti sono infuriati. Arrabbiati da quando, nei primi giorni della settimana, si è aperto questo cantiere all’improvviso, all’insaputa. “Abbiamo scritto all’azienda per chiedere un’interruzione dei lavori in modo da poter ragionare sulle possibilità di mitigazione” spiega l’assessore Alessandro Puccinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217antenna al santuario si lavora per fermare tutto le due mosse del comune

© Lanazione.it - L’antenna al santuario, si lavora per fermare tutto. Le due mosse del Comune

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217antenna santuario lavora fermareL’antenna al santuario, si lavora per fermare tutto. Le due mosse del Comune - Residenti infuriati, Puccinelli: “Chiederemo parere anche alla Soprintendenza”. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: L8217antenna Santuario Lavora Fermare