Lang ha dialogato con qualità con De Bruyne l’impatto è stato rassicurante Corsport

Ilnapolista.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport si focalizza sulla prestazione (20 minuti) di Noa Lang, l’olandese buttato nella mischia da Conte per cercare di cambiare il risultato a Torino. Risultato: un nulla di fatto. Qualche buono sprazzo, un assist potenzialmente pericoloso a De Bruyne e un gol annullato. Di più comunque di quanto non sia riuscito a fare Neres, in attesa di martedì (dove Lang tornerà contro la sua ex squadra ad Eindhoven). Lang è in crescita, impatto buono contro il Torino (Corsport). Si legge così sul Corriere dello Sport: “Poteva essere la cartolina perfetta da spedire ai suoi vecchi compagni, al suo vecchio club – il Psv – che tra due giorni affronterà da avversario in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lang ha dialogato con qualit224 con de bruyne l8217impatto 232 stato rassicurante corsport

© Ilnapolista.it - Lang ha dialogato con qualità con De Bruyne, l’impatto è stato rassicurante (Corsport)

Argomenti simili trattati di recente

lang ha dialogato qualit224Lang ha dialogato con qualità con De Bruyne, l’impatto è stato rassicurante (Corsport) - L'olandese spera di avere spazio martedì contro il suo passato, mentre ieri sera ha mostrato personalità nella mezz'ora a disposizione" ... Lo riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Lang Ha Dialogato Qualit224