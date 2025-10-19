Lang ha dialogato con qualità con De Bruyne l’impatto è stato rassicurante Corsport

Il Corriere dello Sport si focalizza sulla prestazione (20 minuti) di Noa Lang, l'olandese buttato nella mischia da Conte per cercare di cambiare il risultato a Torino. Risultato: un nulla di fatto. Qualche buono sprazzo, un assist potenzialmente pericoloso a De Bruyne e un gol annullato. Di più comunque di quanto non sia riuscito a fare Neres, in attesa di martedì (dove Lang tornerà contro la sua ex squadra ad Eindhoven). Lang è in crescita, impatto buono contro il Torino (Corsport). Si legge così sul Corriere dello Sport: "Poteva essere la cartolina perfetta da spedire ai suoi vecchi compagni, al suo vecchio club – il Psv – che tra due giorni affronterà da avversario in Champions League.

Negli ultimi fotogrammi della festa dopo il gol di Højlund contro il Genoa c’è un dettaglio che racconta più di tante parole. Mentre il gruppo si stringe in un abbraccio collettivo, Noa Lang resta volontariamente ai margini, accennando una smorfia di disappunto. - X Vai su X

