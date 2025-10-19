Lang gol annullato ma giallo confermato | ecco perché l’arbitro non ha cancellato il cartellino

Napolissimo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol annullato, ma giallo confermato: la spiegazione del caso Lang in Torino-Napoli. La delusione per una sconfitta amara, la beffa di un gol del pareggio trovato e poi annullato. Ma nel finale concitato di Torino- Napoli c’è stato un episodio che ha lasciato perplessi molti tifosi: il cartellino giallo mostrato a Noa Lang, e non ritirato dall’arbitro Marcenaro, nonostante la rete dell’olandese fosse stata cancellata dal VAR. Una decisione che sembra illogica, ma che in realtà ha una spiegazione precisa nel regolamento. Cosa è Successo: l’Esultanza e l’Intervento del VAR. La scena si svolge in pieno recupero. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

