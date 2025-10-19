Landini rilancia su Meloni cortigiana | l' ipotesi è il complottone per distrazione Bindi gli dà ragione

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Maurizio Landini prova a mettere un punto fermo sull'offesa sessista rivolta alla premier Giorgia Meloni. Ospite di “In altre parole”, il programma di La7 condotto dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini, il segretario generale della Cgil se la gioca sull'equivoco, sostenendo che non vi fosse alcun riferimento al significato letterale del termine “cortigiana”. Rispondendo a una domanda del conduttore se non pensasse a una “donna di facili costumi”, il sindacalista replica così: “Nel modo più assoluto. Anche perché immediatamente, la stessa sera, avevo potuto dire con chiarezza il mio pensiero, spiegare la ragione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

