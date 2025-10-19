Landini rilancia su Meloni cortigiana | l' ipotesi è il complottone per distrazione Bindi gli dà ragione
Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Maurizio Landini prova a mettere un punto fermo sull'offesa sessista rivolta alla premier Giorgia Meloni. Ospite di “In altre parole”, il programma di La7 condotto dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini, il segretario generale della Cgil se la gioca sull'equivoco, sostenendo che non vi fosse alcun riferimento al significato letterale del termine “cortigiana”. Rispondendo a una domanda del conduttore se non pensasse a una “donna di facili costumi”, il sindacalista replica così: “Nel modo più assoluto. Anche perché immediatamente, la stessa sera, avevo potuto dire con chiarezza il mio pensiero, spiegare la ragione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
La mobilitazione “Democrazia al lavoro” porta Landini a Bari: tappe al Policlinico e al sito Bosch, per rilanciare le richieste sociali del sindacato. - X Vai su X
“Tassa sui ricchi per rilanciare l’Italia.” Sembra uno slogan. E infatti lo è. Landini propone un’aliquota dell’1,3% sui patrimoni sopra i 2 milioni, non lontano da quello che sta proponendo la Francia e quello che fatto UK, perdendo ovviamente oltre 15.000 “ric - facebook.com Vai su Facebook
Landini e la vergognosa accusa a Meloni: “È una cortigiana”. Schlein resta in silenzio - Un epiteto che trasuda sessismo, volgarità e un palese (ed ingiustificato) senso di superiorità. Secondo iltempo.it
Meloni: "Landini mi dà della cortigiana, ossia prostituta. Ecco la sinistra che fa morale sul rispetto delle donne" - La presidente del Consiglio in un post: 'La sinistra fa la morale sul rispetto delle donne e poi mi definisce prostituta' ... Si legge su msn.com
Landini chiama Meloni "cortigiana", ma il sessismo è solo di destra - La reazione inesistente o tiepida del mondo progressista alle parole di Maurizio Landini è la più perfetta fotografia dell’ipocrisia politica italiana. tag24.it scrive