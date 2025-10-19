Lampedusa sostanza tossica nel barcone | morti 2 migranti 14 sono in gravi condizioni

La nuova tragedia ha attirato l'attenzione di alcuni esponenti della politica italiana. Il leader di +Europa, Riccardo Magi, ha voluto ricordare la gravità dei fenomeni che quotidianamente si verificano nel Mar Mediterraneo: "Mentre i migranti continuano a morire davanti alle coste italiane, Meloni butta soldi nei Cpr in Albania". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lampedusa, sostanza tossica nel barcone: morti 2 migranti, 14 sono in gravi condizioni

