Lampedusa sostanza tossica nel barcone | morti 2 migranti 14 sono in gravi condizioni

Ildifforme.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova tragedia ha attirato l'attenzione di alcuni esponenti della politica italiana. Il leader di +Europa, Riccardo Magi, ha voluto ricordare la gravità dei fenomeni che quotidianamente si verificano nel Mar Mediterraneo: "Mentre i migranti continuano a morire davanti alle coste italiane, Meloni butta soldi nei Cpr in Albania". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

lampedusa sostanza tossica nel barcone morti 2 migranti 14 sono in gravi condizioni

© Ildifforme.it - Lampedusa, sostanza tossica nel barcone: morti 2 migranti, 14 sono in gravi condizioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

lampedusa sostanza tossica barconeStrage a Lampedusa: due migranti morti nel barcone e 14 intossicati gravi da idrocarburi - Due migranti sono morti e altri quattordici versano in gravi condizioni dopo un soccorso avvenuto al largo di Lampedusa. Si legge su msn.com

lampedusa sostanza tossica barconeNuovo dramma a Lampedusa, migranti morti e dispersi, molti intossicati - Quattordici migranti giunti a Lampedusa sono in gravi condizioni – per tre è stato necessario procedere all’intubazione - msn.com scrive

Lampedusa, due barconi di migranti affondati. Almeno 27 i morti - Lo hanno raccontato alcuni dei 61 superstiti che sono giunti a terra a bordo delle motovedette. Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Lampedusa Sostanza Tossica Barcone