Lampedusa | morti 2 migranti 14 gravi

16.24 Due migranti sono arrivati senza vita sul molo di Favarolo a Lampedusa. Quattordici sono arrivati sull'isola in gravi condizioni. Per trasferirli in strutture sanitarie più attrezzate, sono stati necessari due elicotteri a supporto, uno da Palermo e uno da Pantelleria che si sono aggiunti a quello già presente a Lampedusa. Erano su un barcone con 85 persone segnalato dall'elicottero HeloLux e soccorso da motovedette della Guardia di Finanza e Guardia costiera a 16 miglia dall'isola. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lampedusa non è solo un’isola: è il simbolo di chi muore cercando salvezza. Giobbe Covatta lo ricorda dietro la bandiera della pace: le tragedie nel Mediterraneo non sono diverse da quelle che vivono milioni di civili sotto le bombe. Non esistono morti “v Vai su Facebook

BASTA MORTI IN MARE! Da Lampedusa, #Giornatadellamemoriaedellaccoglienza, ricordiamo le oltre 63mila persone, tra vittime e dispersi che dal 2013 ad oggi hanno perso la vita in mare nell’indifferenza dei governi europei. #protectpeoplenotborders - X Vai su X

