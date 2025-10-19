Lampedusa dispersi in 24 dopo il naufragio

Diversi bambini risultano dispersi, mentre è deceduta una donna incinta, dopo il naufragio avvenuto venerdì a 50 miglia a sudest di Lampedusa, in zona Sar maltese. Lo ha riferito ieri . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lampedusa, dispersi in 24 dopo il naufragio

