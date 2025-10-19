L’amorre finito Martina racconta Cremonini

Il racconto sincero di un amore da favola, quello tra una ragazza romagnola e uno degli artisti pop più amati della scena musicale italiana. Quattro anni da sogno che improvvisamente la certezza del tradimento trasforma in un incubo nel quale la giovane si perde, vittima di una dipendenza affettiva che la costringerà a confrontarsi con le sue paure più profonde. Descrive tutto questo "Ma che stupida ragazza" il libro autobiografico di Martina Maggiore, che verrà presentato oggi alle 18 nell’ambito di Zenzero Fest. Martina Maggiore racconta con coraggio e sincerità la sua storia d’amore con Cesare Cremonini, icona della musica italiana, quattro anni di emozioni travolgenti, concerti indimenticabili e momenti di pura magia che la scoperta del tradimento cancella in maniera brutale, trascinando Martina in una profonda depressione e nel confronto con le sue paure più intime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

