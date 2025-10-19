L' amore la fede di Allegri l' amico Dybala gli assist di Tevez | il romanzo di Morata alla Juve

Lo spagnolo ritrova la Signora e diversi ex compagni: Vlahovic, Locatelli, Miretti, McKennie e Rugani, oltre a Perin e Pinsoglio. C'erano tutti nella sua ultima Juve del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'amore, la fede di Allegri, l'amico Dybala, gli assist di Tevez: il romanzo di Morata alla Juve

Allegri non resiste, la Serie A chiama: di nuovo sugli spalti a seguire un vecchio amico... - Nessun nuovo scossone alla guida della formazione emiliana, la panchina di Cristian Chivu è ben salda, ma l'ex allenatore della Juventus è ormai un habituè ... Da tuttosport.com

Emilio Fede e i piani di Berlusconi: «Fosse per lui caccerebbe Allegri» - Emilio Fede, ex direttore del Tg4, a La Zanzara su Radio 24 interviene sulla crisi del ... Lo riporta ilmessaggero.it

Enza Sampò: «Emilio Fede? E' stato il mio primo amore. Era sempre circondato da belle donne ma che accanimento contro di lui» - Per Enza Sampò, Emilio Fede, è stato uno dei primi fidanzati importanti. Lo riporta ilmessaggero.it