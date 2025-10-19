Lamborghini Countach un altro premio per la supercar italiana

La manifestazione Villa La Massa Excellence, organizzata alle porte di Firenze, ha visto sfilare supercar e hypercar dagli anni Ottanta a oggi, selezionate sulla base dei concetti di innovazione ed evoluzione. Al primo posto la vettura di Sant'Agata Bolognese.

