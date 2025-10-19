L’altra sfida La volata non sorride al Dany Quarrata

C. LEONARDO QUARRATA 75 ALLIANZ SAN SEVERO 77 QUARRATA Angelucci 15, Mongelli ne, Novori 12, Molteni 9, Calabrese 5, Regoli 8, Scandiuzzi, Babovic ne, Coltro 5, Prenga, Tiberti 13, De Gregori 8. All. Tonfoni SAN SEVERO Mobio 17, Lucas 6, Bugatti 11, Gherardini 17, Bandini 2, Gattel 5, Morelli 16, Todisco, Ndour 3, Petrushevski ne, Miglio ne. All. Bernardi ARBITRI Bernassola, Lilli, Ricci NOTE Parziali 17-19, 36-37, 54-61 PISTOIA Secondo Ko consecutivo per il Consorzio Leonardo. I mobilieri nell’anticipo di ieri sera si sono fatti sorprendere tra le mura amiche del PalaCarrara dall’Allianz Pazienza San Severo al termine di una partita soffertissima, caratterizzata da tanta intensità, agonismo e giocate spettacolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

