L’AlbinoLeffe piange Rosa Anesa | la moglie del presidente Andreoletti è morta a 68 anni

Un gravissimo lutto ha colpito l’ AlbinoLeffe. Nella giornata di oggi (domenica 19 ottobre) è venuta a mancare Rosa Anesa, 68 anni, moglie del presidente del club Gianfranco Andreoletti. La notizia della scomparsa è stata resa pubblica attraverso un comunicato diffuso dalla stessa società seriana: “Con immenso dolore – si legge nel comunicato – annunciamo la perdita di Rosa Anesa, amata moglie del presidente Andreoletti, venuta a mancare a seguito di una malattia improvvisa e aggressiva”. Un lutto che colpisce non solo il presidente della squadra calcistica della Val Seriana, ma anche tutta la comunità locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

