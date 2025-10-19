L' Akragas cala il poker | Llama stende la Sommatinese

La Virtus Akragas ha conquistato la quarta vittoria consecutiva espugnando il campo della Sommatinese grazie al rigore trasformato da Cristian Llama al 18’ del primo tempo. La squadra biancazzurra ha sofferto il terreno pesante e l’aggressività degli avversari, rischiando nel primo tempo quando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

