Lady Gaga torna a Milano con The Mayhem Ball Tour | lo spettacolo imperdibile del 2025

Dopo sette anni di assenza, Lady Gaga fa il suo atteso ritorno in Italia con due concerti esclusivi all’Unipol Forum di Assago, proprio alle porte di Milano. Le date da segnare in agenda sono oggi, domenica 19 e domani, lunedì 20 ottobre 2025, le uniche tappe italiane del suo attesissimo The Mayhem Ball Tour, che sta portando la star internazionale in giro per l’Europa. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Lady Gaga torna a Milano con The Mayhem Ball Tour: lo spettacolo imperdibile del 2025.

