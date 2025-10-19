Lady Gaga la scaletta del concerto a Milano
Se il mondo della musica internazionale ha ormai una serie di voci incredibili, la regina indiscussa rimane una: Lady Gaga. L’artista che ha riscritto le regole del pop torna finalmente in Italia con due date-evento pronte a infiammare Milano. Performance mozzafiato, look visionari e una potenza scenica che solo lei sa portare sul palco, per due appuntamenti che hanno già registrato sold out. E se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta durante lo show, ecco un’anteprima della possibile scaletta. Lady Gaga torna in Italia con due concerti a Milano. Sono passati sette anni dall’ultima volta che Lady Gaga ha calcato un palco italiano, e l’attesa per il suo ritorno non potrebbe essere più elettrica. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altre letture consigliate
Lady Gaga è a Milano il 19 e 20 ottobre per le uniche date italiane del suo tour mondiale - facebook.com Vai su Facebook
Lady Gaga è a Milano per girare alcune scene di The Devil Wears Prada. - X Vai su X
Lady Gaga a Milano: scaletta, orari, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Sarà domenica 19 e lunedì 20 ottobre all'Unipol Forum di Assago ... Riporta corriere.it
Lady Gaga in concerto a Milano, la possibile scaletta - Lady Gaga sarà in concerto all’ Unipol Forum di Assago per le uniche due date italiane dell’acclamata tournée mondiale. Si legge su tg24.sky.it
Lady Gaga in concerto a Milano: orari, biglietti, scaletta del tour 2025 e come arrivare al Forum di Assago - Sono probabilmente i due concerti più attesi dell'autunno a Milano quelli di Lady Gaga in programma domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2025 all' Unipol Forum di Assago (via Di Vittori ... Come scrive mentelocale.it