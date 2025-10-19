Se il mondo della musica internazionale ha ormai una serie di voci incredibili, la regina indiscussa rimane una: Lady Gaga. L’artista che ha riscritto le regole del pop torna finalmente in Italia con due date-evento pronte a infiammare Milano. Performance mozzafiato, look visionari e una potenza scenica che solo lei sa portare sul palco, per due appuntamenti che hanno già registrato sold out. E se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta durante lo show, ecco un’anteprima della possibile scaletta. Lady Gaga torna in Italia con due concerti a Milano. Sono passati sette anni dall’ultima volta che Lady Gaga ha calcato un palco italiano, e l’attesa per il suo ritorno non potrebbe essere più elettrica. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady Gaga, la scaletta del concerto a Milano