Lady Gaga 10 curiosità sul Mayhem Ball

Vanityfair.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lady Germanotta torna in Italia con il suo faraonico Mayhem Ball. Dalla set list comprensiva di 28 successi agli opulenti costumi teatrali, dalle canzoni a sorpresa fino a quella mossa coi tarocchi. Ecco, 10 elettrizzanti curiosità sull'ottavo tour della pop star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

lady gaga 10 curiosit224 sul mayhem ball

© Vanityfair.it - Lady Gaga, 10 curiosità sul Mayhem Ball

Leggi anche questi approfondimenti

Lady Gaga, 10 cose da sapere sul nuovo album Mayhem - Disponibile su tutte le piattaforme digitali, l’ottava fatica in studio di Miss Germanotta riabbraccia l’estetica sonora ... Secondo vanityfair.it

Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere - Lady Germanotta era molto amica di Giorgio Armani, che ha disegnato numerosi suoi vestiti, tra i quali alcuni per il Born This Way Ball e quindi è possibile che gli dedichi un omaggio. Scrive tg24.sky.it

lady gaga 10 curiosit224Lady Gaga torna a Milano dopo 7 anni, sale la febbre in città: ad Assago doppio concerto sold out da mesi - E se la Signora del Pop mondiale è in concerto a Milano dopo sette anni dall’ultima volta per le ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lady Gaga 10 Curiosit224