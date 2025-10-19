Lady Gaga 10 curiosità sul Mayhem Ball

Lady Germanotta torna in Italia con il suo faraonico Mayhem Ball. Dalla set list comprensiva di 28 successi agli opulenti costumi teatrali, dalle canzoni a sorpresa fino a quella mossa coi tarocchi. Ecco, 10 elettrizzanti curiosità sull'ottavo tour della pop star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lady Gaga, 10 curiosità sul Mayhem Ball

Leggi anche questi approfondimenti

#Charts Questa settimana il singolo "Die with a smile" di Lady Gaga & Bruno Mars rientra al #75 in Italia nella Top100 FIMI. Ha raggiunto 43 settimane di permanenza e 245.510 vendite stimate. - facebook.com Vai su Facebook

Lady Gaga è a Milano per girare alcune scene di The Devil Wears Prada. - X Vai su X

Lady Gaga, 10 cose da sapere sul nuovo album Mayhem - Disponibile su tutte le piattaforme digitali, l’ottava fatica in studio di Miss Germanotta riabbraccia l’estetica sonora ... Secondo vanityfair.it

Lady Gaga in concerto a Milano il 19 e il 20 ottobre, cosa sapere - Lady Germanotta era molto amica di Giorgio Armani, che ha disegnato numerosi suoi vestiti, tra i quali alcuni per il Born This Way Ball e quindi è possibile che gli dedichi un omaggio. Scrive tg24.sky.it

Lady Gaga torna a Milano dopo 7 anni, sale la febbre in città: ad Assago doppio concerto sold out da mesi - E se la Signora del Pop mondiale è in concerto a Milano dopo sette anni dall’ultima volta per le ... Scrive msn.com