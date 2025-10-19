Ladri vestiti da operai dal balcone col montacarichi come è avvenuto il furto al Louvre | Un'umiliazione

Il furto al museo del Louvre in pochissimi minuti in pieno giorno, quattro malviventi hanno usato un camion montacarichi appoggiato a un balcone attraverso il quale hanno rotto semplicemente una finestra accanendosi sulla teca più vicina con smerigliatrice e fiamma ossidrica. Nella fuga hanno perso anche la corona dell'imperatrice. "È stata attaccata la nostra storia" è il commento unanime dei politici francesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

TG Match 24: Arrestati ladri vestiti da Spiderman ? #comedymatch #comedy #katiafollesa #nove - facebook.com Vai su Facebook

Ladri vestiti da operai dal balcone col montacarichi, come è avvenuto il furto al Louvre: “Un’umiliazione” - Il furto al museo del Louvre in pochissimi minuti in pieno giorno, quattro malviventi hanno usato un camion montacarichi appoggiato a un balcone attraverso ... Riporta fanpage.it

Trova i ladri in casa, li prende a pugni e ne butta uno giù dal balcone - Trova i ladri in casa, li prende a pugni e ne butta uno giù dal balcone. Come scrive ilgiornale.it

Trova i ladri in casa, li picchia e ne butta uno giù dal balcone: «Ho pensato alle mie bimbe all’interno» - Lui se n’è accorto e non ci ha pensato due volte: si è scagliato contro gli sconosciuti, li ha presi a pugni e ne ha fatto cadere uno giù dal balcone. Secondo unionesarda.it