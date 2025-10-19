Ladri in una scuola a Castel San Giorgio | rubati 14 computer
Scuole ancora nel mirino dei ladri. Negli ultimi giorni, ignoti, dopo aver forzato una delle porti laterali, si sono introdotti all’interno dell’Istituto “Cuomo-Milone” di Castel San Giorgio riuscendo a portare via 14 computer portatili destinati alla didattica e ai laboratori informatici.Le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
