L’Accademia Italiana della Cucina celebra le tradizioni del territorio

Una serata all’insegna della convivialità e dell’eccellenza quella che ha riunito, i soci e gli ospiti dell’Accademia italiana della cucina - delegazione del Vasto, presso il ristorante “La Cascina” di San Salvo nell'ambito della “conviviale ecumenica”, appuntamento nazionale che ha coinvolto le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it