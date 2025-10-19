L’Accademia Italiana della Cucina celebra le tradizioni del territorio
Una serata all’insegna della convivialità e dell’eccellenza quella che ha riunito, i soci e gli ospiti dell’Accademia italiana della cucina - delegazione del Vasto, presso il ristorante “La Cascina” di San Salvo nell'ambito della “conviviale ecumenica”, appuntamento nazionale che ha coinvolto le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Grande successo della conviviale ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina - facebook.com Vai su Facebook
Grande successo della conviviale ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina - Si è svolta ieri sera, come da consuetudine, il terzo giovedì di ottobre, la tradizionale cena ecumenica della Delegazione reatina dell’Accademia Italiana della Cucina, presso la Trattoria La Palazzin ... rietinvetrina.it scrive
Gastronomia, cena ecumenica organizzata dall’Accademia italiana della cucina - La Delegazione di Enna dell’Accademia Italiana della Cucina si è ritrovata per la tradizionale Cena Ecumenica, svolta al Ristorante Centrale di Enna. Riporta vivienna.it
Settimana della cucina italiana ad Atene celebra l'Umbria - Dal 18 al 24 novembre l'Ambasciata d'Italia celebra ad Atene la IX edizione della Settimana della Cucina Italiana del Mondo, dedicata a "Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione", ... Scrive ansa.it