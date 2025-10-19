L’aroma del vino si percepisce già da Corso Italia, e man mano che la statua di Vittorio Emanuele II si avvicina, a quel profumo dolce si uniscono gli odori dei formaggi, dei prosciutti e dell’inconfondibile tartufo. Poi, entrando in piazza Vittorio, si vedono le persone con i calici in mano, la classica busta verde degli acquisti alimentari e la curiosità negli occhi. È un piccolo viaggio sensoriale quello del Terre di Pisa Food & Wine Festival, che oggi arriva al suo ultimo giorno. Ma sarà un finale col botto: dalle 11, con l’apertura degli stand, prenderà il via una giornata fittissima di appuntamenti dedicati al gusto, alla cultura del cibo e alla scoperta del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Laboratori e il re tartufo. Degustazioni con chef Rossi