Inter, Zanetti: “Papa Francesco mi parlò alla partita della pace” L’Inter, club fondato sul principio di fratellanza universale, ha trovato un legame spirituale e geografico con l’attuale Pontefice. Sebbene Papa Francesco era noto anche per la sua incrollabile fede calcistica per il San Lorenzo de Almagro, l’amore per la sua Argentina L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’Abbraccio Argentino: Quando Zanetti Incontrò Papa Francesco