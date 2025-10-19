L’abbiamo trovata così Marianna era scomparsa da settimane l’annuncio shock dei ricercatori
È di Marianna Bello il corpo ritrovato stamattina nel canneto di una zona rurale nei pressi di Agrigento, vicino al punto in cui un piccolo torrente sfocia nel fiume Naro. La donna, 38 anni, era scomparsa il 1° ottobre scorso a Favara, travolta dall’ondata d’acqua e fango provocata da un violento nubifragio che si era abbattuto sulla zona. Il riconoscimento è avvenuto grazie ad alcuni tatuaggi, in particolare uno ben visibile sul polso, che ha consentito ai familiari di identificarla con certezza. In ogni caso, gli inquirenti hanno atteso l’esito dell’ ispezione cadaverica per ufficializzare l’identità della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
