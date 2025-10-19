La video-intervista all’ex ministro dell’Autorità nazionale palestinese | Disarmare Hamas? Finché c’è l’occupazione c’è il diritto alla resistenza

Vedendolo risalire dal campo di ulivi (e che altro, siamo in West Bank, ma qui ci sono pure gli avocado) con la camicia piena di terra, non diresti che quest’uomo è stato un ministro chiave dell’ Autorità nazionale palestinese. Sbaglieresti, perché allora non hai visto la casa di tre piani poco più su sulla collina, il monumento alla rotonda fatto costruire per due “martiri” della sua famiglia. O la persona con cui era in videochiamata fino a un minuto prima: un irriconoscibile Bilal Ajarmeh, condannato a due ergastoli per l’omicidio di israeliani in West Bank nel 2003, tra i nomi più rilevanti rilasciati nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza ed espulso in Egitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

