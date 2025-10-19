La vendetta dopo la lite al bar | ucciso nel posteggio dell’ateneo

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una spallata, una parola di troppo e la lite in un locale finisce in tragedia. È morto a 23 anni Hekuran Cumani, ragazzo italiano di origini albanesi, colpito da una sola coltellata sferrata in pieno petto da un coetaneo nel parcheggio dell’Università di Perugia. È caccia all’assassino, descritto dagli amici della vittima con i capelli ricci e la carnagione olivastra. Squadra mobile e polizia scientifica sono al lavoro soprattutto per analizzare le riprese delle videocamere piazzate sia davanti al 110 Caffè che al Dipartimento di Matematica e Informatica, a pochi passi dal luogo dell’omicidio. È venerdì sera, Hekuran è in auto assieme ad altri amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la vendetta dopo la lite al bar ucciso nel posteggio dell8217ateneo

© Ilgiornale.it - La vendetta dopo la lite al bar: ucciso nel posteggio dell’ateneo

Approfondisci con queste news

vendetta dopo lite barLa vendetta dopo la lite al bar: ucciso nel posteggio dell’ateneo - Il corpo trovato vicino alla facoltà di Matematica. Come scrive ilgiornale.it

vendetta dopo lite barFabio Ferrazzo morto dopo la lite al bar, indagati i due clienti molesti. Gli accusati: «Solo uno scambio di insulti dopo un diverbio» - Sono indagati per minacce aggravate e morte come conseguenza di altro reato, i due trentenni coinvolti nella rissa di venerdì sera alla pizzeria Armony, episodio dopo ... Scrive ilgazzettino.it

vendetta dopo lite barSpari e coltellate dopo una lite al bar, il locale chiuso 15 giorni dal questore - Due le persone rimaste ferite dopo la violenta discussione scoppiata nell'esercizio commerciale alla Massimina ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vendetta Dopo Lite Bar