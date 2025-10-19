La vendetta dopo la lite al bar | ucciso nel posteggio dell’ateneo
Una spallata, una parola di troppo e la lite in un locale finisce in tragedia. È morto a 23 anni Hekuran Cumani, ragazzo italiano di origini albanesi, colpito da una sola coltellata sferrata in pieno petto da un coetaneo nel parcheggio dell’Università di Perugia. È caccia all’assassino, descritto dagli amici della vittima con i capelli ricci e la carnagione olivastra. Squadra mobile e polizia scientifica sono al lavoro soprattutto per analizzare le riprese delle videocamere piazzate sia davanti al 110 Caffè che al Dipartimento di Matematica e Informatica, a pochi passi dal luogo dell’omicidio. È venerdì sera, Hekuran è in auto assieme ad altri amici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
