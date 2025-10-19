La truffa del prefisso greco | ecco come ti svuotano il conto in pochi secondi e come evitarlo
Se nelle ultime settimane avete ricevuto una chiamata con il prefisso internazionale +30, quello della Grecia, fermatevi un attimo prima di rispondere o, peggio ancora, di richiamare. Potrebbe non trattarsi di un vecchio amico in vacanza a Santorini o di un errore di composizione, ma dietro quel numero si nasconde quasi certamente l’ennesima variante di una truffa telefonica che sta colpendo migliaia di italiani. È il ritorno del cosiddetto wangiri, una tecnica di raggiro collaudata che negli ultimi anni ha sfruttato i prefissi di Francia, Paesi Bassi, Spagna e ora della Grecia per prosciugare conti correnti e carte prepagate. 🔗 Leggi su Screenworld.it
