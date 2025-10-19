La truffa del prefisso greco | ecco come ti svuotano il conto in pochi secondi e come evitarlo

Screenworld.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se nelle ultime settimane avete ricevuto una chiamata con il prefisso internazionale +30, quello della Grecia, fermatevi un attimo prima di rispondere o, peggio ancora, di richiamare. Potrebbe non trattarsi di un vecchio amico in vacanza a Santorini o di un errore di composizione, ma dietro quel numero si nasconde quasi certamente l’ennesima variante di una truffa telefonica che sta colpendo migliaia di italiani. È il ritorno del cosiddetto wangiri, una tecnica di raggiro collaudata che negli ultimi anni ha sfruttato i prefissi di Francia, Paesi Bassi, Spagna e ora della Grecia per prosciugare conti correnti e carte prepagate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

la truffa del prefisso greco ecco come ti svuotano il conto in pochi secondi e come evitarlo

© Screenworld.it - La truffa del prefisso greco: ecco come ti svuotano il conto in pochi secondi (e come evitarlo)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

truffa prefisso greco svuotanoTruffe telefoniche dalla Grecia: cosa sapere sulle frodi con prefisso +30 - Negli ultimi tempi un nuovo fenomeno si è affacciato anche in Italia, coinvolgendo numerosi cittadini: telefonate sospette provenienti da numeri con il prefisso internazionale della Grecia, il +30 o ... Riporta tuttoandroid.net

truffa prefisso greco svuotanoAttenzione alla truffa del numero greco: non richiamare, il rischio è alto - Gli utenti italiani segnalano chiamate sospette dal prefisso +30: si tratta di una truffa telefonica che sfrutta la curiosità per generare costi elevati; la prudenza è fondamentale. news.fidelityhouse.eu scrive

Occhio alla truffa del "+49": basta uno squillo per veder svuotato il conto - Tra tentativi di contatto via mail, tramite Sms e via WhatsApp, ormai non c'è modo di stare tranquilli e sentirsi al riparo dai truffatori, in grado di architettare inganni sempre più articolati e ... Segnala ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Prefisso Greco Svuotano