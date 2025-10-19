La truffa del bonifico contrario | romani raggirati per migliaia di euro con la tecnica dello spoofing
Spoofing o voice spoof: un attacco informatico che permette di falsificare identità, numeri di telefono, SMS e messaggistica istantanea. Professionisti del crimine 2.0 in grado di truffare migliaia di utenti in tutto il mondo. Centinaia i casi registrati a Roma, come nel resto d'Italia. Un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
NOTIZIE DAI CARABINIERI - Trino - Truffa del “bonifico prova”: individuati i responsabili Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/trino-truffa-del-bonifico-prova-individuati-i-responsabili/ - facebook.com Vai su Facebook
“Fai un bonifico e ti assumiamo”: Catania, truffa a un disoccupato http://dlvr.it/TNWmnf #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Truffa del «bonifico per il figlio di Bocelli», il cantante: «Trucco vile, nessun vip chiede soldi. Un abbraccio alla signora salvata: non è sola» - Matteo Bocelli è in partenza per l’America dove, a breve, inizierà il suo «Falling In Love World Tour» con date che lo porteranno a viaggiare per tutti gli States da settembre a dicembre 2025. Scrive corrieredelveneto.corriere.it
«Bonifico al figlio di Andrea Bocelli». La direttrice delle Poste vede la causale e salva un'anziana: sventata truffa da migliaia di euro - Con queste parole una donna si è presentata allo sportello dell'ufficio postale di Negrar di Valpolicella, un comune vicino a ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it
Bonifico sospetto da quasi 50mila euro: la cliente agitata, la prontezza dell’impiegato Unicredit sventa la truffa - Infatti, dopo aver ricevuto la telefonata dal malvivente, la signora è andata in filiale convinta di agire col benestare dei carabinieri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it