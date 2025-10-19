La tregua a Gaza e il ruolo di Trump | Massolo ci spiega perché l’Italia ha consolidato la propria credibilità internazionale
Una tregua che non è ancora pace, quella tra lo Stato d’Israele ed Hamas. Intanto però le armi sono state messe da parte e a Gaza si torna a vivere. Il resto si realizzerà un passo alla volta. O meglio: una «fase» alla volta, per dirla con l’ambasciatore Giampiero Massolo. Diplomatico di lungo corso particolarmente attento alla dimensione della realpolitik, oggi al vertice di Mundys, ci spiega infatti perché il piano voluto da Donald Trump e che ha messo fine alle ostilità e consentito il ritorno a casa degli ostaggi del 7 ottobre, può ridisegnare davvero gli equilibri in un’area da sempre martoriata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
