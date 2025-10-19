La tensione tra due docenti Julia Roberts e Andrew Garfield amici e rivali e l’allieva preferita di lei occupa il palcoscenico fin dalla prima scena

A FTER THE HUNT Genere: drammatico??? 12 Regia: Luca Guadagnino. Con Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayoed Ebiri, Michael Stuhlbarg In “After the Hunt”, Julia Roberts sfida sé stessa con un ruolo radicale X Leggi anche › Venezia 2025: Guadagnino delude (malgrado Julia Roberts) Quasi impossibile raccontare il presente. Questo film, che squaderna molte delle domande che ci facciamo, ci riesce. Siamo nel 2019 (ma l’epilogo ci porterà ai giorni nostri), a Yale, dipartimento di Filosofia, luogo dove si producono le idee. La tensione tra due docenti (Roberts, magnifica femmina alpha, e Garfield), amici e rivali, e l’allieva preferita di lei occupa il palcoscenico fin dalla cena in apertura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

