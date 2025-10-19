La strage dei bambini | Lettura no stop dei nomi
"Quando muore un bambino, muore il mondo intero". Ieri dalle 7 fino a mezzanotte in piazza Mercanti tante voci sono diventate una sola creando sillaba dopo sillaba un filo ininterrotto che ha cucito insieme i nomi di tutti i bambini uccisi a Gaza dallo scorso 7 ottobre. Negli ultimi due anni (dati riportati da Unicef), "64mila bambini sono stati uccisi o mutilati in tutta la Striscia". Oltre 20mila i morti, secondo le stime. "Siamo arrivati all’alba per allestire tutto e andremo avanti fino a mezzanotte, probabilmente senza riuscire a finire di elencare tutti i nomi. Solo questo basta a rendere l’idea della devastazione", dice Andrea De Lotto, tra i fondatori di “Essere umani a fianco del popolo palestinese“, un gruppo informale di cittadini che ogni giorno, in silenzio, dallo scorso maggio, dalle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
