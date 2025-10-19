La storia di Sixto Rodriguez prende vita sul palco nel nuovo spettacolo del festival ' Totem'

Venerdì 24 alle 19 arriva un nuovo appuntamento nel calendario del festival 'Totem', si tratta dello spettacolo 'Sixto' che racconta l’incredibile storia di un uomo che visse due volte, una rockstar che scoprì di esserlo molti anni dopo: Sixto Rodriguez.Una storia che si intreccia con quella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

