La storia di Cea Squadra Corse la presidente Rossella Amadesi si è raccontata al Ferrari Club Ama profondamente il suo lavoro
“Quando la passione incontra la sicurezza”. Il Ferrari Club di Forlì ha organizzato un incontro nella sede dell'Associazione Arma Aeronautica dedicato alla storia di Cea Squadra Corse, alla presenza della presidente Rossella Amadesi. “E' stata semplicemente splendida - afferma il presidente del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
