La storia a processo a teatro alla sbarra Sergio Marchionne | È stato velleitario o innovatore?

Milano – Domani alle 20.30, al Teatro dei Filodrammatici, torna “La Storia a Processo!“, il format ideato e curato da Elisa Greco, che ha deciso di avviare la nuova stagione dei processi simulati ai personaggi storici puntando sul manager Sergio Marchionne, morto il 25 luglio 2018 dopo aver guidato il gruppo Fiat (biglietti sold out, ma si potrà vedere il processo, dopo, sull’apposito canale YouTube). La Corte sarà guidata da Fabio Roia, attuale presidente del Tribunale di Milano. Il pubblico ministero sarà Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto presso la Procura di Milano mentre l’avvocato difensore dell’imputato sarà Umberto Ambrosoli, avvocato penalista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

