La stella dell’Arsenal definita insostituibile dall’esperto Jamie Rednapp
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. In una prestazione che ha riaffermato la sua crescente importanza all’Arsenal, Bukayo Saka è tornato sotto i riflettori ancora una volta, e questa volta si è guadagnato gli elogi entusiastici dell’esperto Jamie Redknapp, che ha descritto il nazionale inglese come “insostituibile”. Il riconoscimento è arrivato dopo la grintosa vittoria per 1-0 dell’Arsenal sul Fulham, dove l’influenza di Saka ha trasceso le statistiche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
