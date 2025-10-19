La stanchezza inspiegabile? Parte dal cervello | scoperto il cortocircuito che amplifica la fatica cronica
Per chi soffre di sindrome da fatica cronica, all’incirca 1 italiano su 10, anche il più semplice gesto può trasformarsi in uno sforzo immane. Questa estrema spossatezza, che si accentua ai cambi di stagione e in particolare nel passaggio verso l’autunno, sembra dipendere da un “ cortocircuito” del cervello. A rivelare una nuova possibile causa di questo disturbo sono stati gli studi di ricercatori dell’ Università di Verona condotti nell’ambito del programma MNESYS sulle neuroscienze, il più ampio mai realizzato in Italia e in Europa con circa 800 scienziati a lavoro in oltre 90 centri in tutto il paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
